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Украинские перевозчики отправили фуры по железной дороге

08 декабря 2023 12:03
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Украинские перевозчики придумали, как обойти блокировку границы польскими дальнобойщиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские перевозчики отправили фуры по железной дороге-1

Десятки фур отправили по железной дороге. Местные службы опубликовали кадры с первой партией грузовиков. Если эксперимент окажется удачным, схему поставят на поток. Правда, и стоить это будет недешево. Около 1,5 тысячи евро за перевоз одного грузовика. Впрочем, с потерями украинской стороны от забастовки все же не сравнить. Только за две недели Киев лишился 400 миллионов евро.

# Забастовка # Фотофакт

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