Украинские перевозчики отправили фуры по железной дороге

Десятки фур отправили по железной дороге. Местные службы опубликовали кадры с первой партией грузовиков. Если эксперимент окажется удачным, схему поставят на поток. Правда, и стоить это будет недешево. Около 1,5 тысячи евро за перевоз одного грузовика. Впрочем, с потерями украинской стороны от забастовки все же не сравнить. Только за две недели Киев лишился 400 миллионов евро.