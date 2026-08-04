Европе грозит подорожание продуктов питания из-за экстремальной жары

Фермеры по всей Европе предупреждают о громадных потерях урожая. Практически все культуры уничтожают экстремальная жара, засуха и лесные пожары. Поэтому европейцам надо готовиться к резкому скачку цен на ряд продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассоциация овощеводов Франции сообщила о потере тысяч тонн продукции на десятки миллионов евро, включая салатные листья, морковь, лук и чеснок. При этом ожидается, что производство продукции сократится вдвое из-за засухи. В Испании Министерство сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых упадет с прошлогодних 24 миллионов тонн до чуть более 18 миллионов тонн. В Греции, Италии и Португалии пожары уничтожили тысячи гектаров оливковых рощ.

Те земли, которые избежали огня, страдают от увеличения числа вредителей, болезней и сильных бурь. Европейский союз уже снизил прогнозы урожая по подсолнечнику, кукурузе и картофелю.