В Германии из-за забастовки отменено около тысячи авиарейсов

О том, что пассажирам необходимо готовиться к долгим задержкам вылетов, а еще лучше – воспользоваться наземным транспортом, предупредили воздушные гавани Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна. Завтра к ним присоединится и Штутгарт. По прогнозам профсоюзов, стачка затронет более 100 тысяч жителей страны. Сотрудники аэропортов требуют надбавок за работу ночью, в выходные и праздничные дни.