В Германии из-за забастовки отменено около тысячи авиарейсов

Новости Германии. Около тысячи рейсов отменены в Германии из-за начавшейся забастовки сотрудников трех крупнейших аэропортов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Около тысячи рейсов отменены в Германии из-за начавшейся забастовки сотрудников трех крупнейших аэропортов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что пассажирам необходимо готовиться к долгим задержкам вылетов, а еще лучше – воспользоваться наземным транспортом, предупредили воздушные гавани Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна. Завтра к ним присоединится и Штутгарт. По прогнозам профсоюзов, стачка затронет более 100 тысяч жителей страны. Сотрудники аэропортов требуют надбавок за работу ночью, в выходные и праздничные дни.