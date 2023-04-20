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В Германии из-за забастовки отменено около тысячи авиарейсов

20 апреля 2023 11:01
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Новости Германии. Около тысячи рейсов отменены в Германии из-за начавшейся забастовки сотрудников трех крупнейших аэропортов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за забастовки отменено около тысячи авиарейсов-1

О том, что пассажирам необходимо готовиться к долгим задержкам вылетов, а еще лучше – воспользоваться наземным транспортом, предупредили воздушные гавани Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна. Завтра к ним присоединится и Штутгарт. По прогнозам профсоюзов, стачка затронет более 100 тысяч жителей страны. Сотрудники аэропортов требуют надбавок за работу ночью, в выходные и праздничные дни.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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