В Германии индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020-го

Политическая нестабильность и экономический кризис – черты еще одной европейской страны. Когда-то ее называли локомотивом, а сегодня – скрипучей телегой. Германия демонстрирует неутешительные результаты к концу 2024 года. Слабость финансовой системы стала хронической. Об этом заявили в Институте экономических исследований ФРГ. Там отметили, что индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020 -го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, этот показатель отражает оценку текущей ситуации на рынке и подсчитывается на основе опроса примерно десятка тысяч предприятий. На 2025-й они настроены крайне пессимистично. Экономика Германии переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция снова ускорилась. На этом фоне эксперты федерального банка уже спрогнозировали сокращение ВВП в 2024 году.
Клеменс Фюст, глава Института экономических исследований:
Экономика Германии просто не получает выгоды от мировой экономики, которая набирает обороты – мы всегда получали от этого большую выгоду за счет экспорта. Сейчас мы этого не видим. У нас все еще есть проблемы в энергоемкой промышленности, в автомобильной промышленности – дела идут плохо. Мы также видим это в сфере услуг. Поставщики услуг, связанных с промышленностью, такие как транспорт и логистика, не преуспевают.
Проблемы Германии очевидны и мировому сообществу. Международный валютный фонд снизил прогноз экономического ФРГ. Представители бизнес-сообщества с тревогой ждут ближайших месяцев.