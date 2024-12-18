В Германии индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020-го

Политическая нестабильность и экономический кризис – черты еще одной европейской страны. Когда-то ее называли локомотивом, а сегодня – скрипучей телегой. Германия демонстрирует неутешительные результаты к концу 2024 года. Слабость финансовой системы стала хронической. Об этом заявили в Институте экономических исследований ФРГ. Там отметили, что индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020 -го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, этот показатель отражает оценку текущей ситуации на рынке и подсчитывается на основе опроса примерно десятка тысяч предприятий. На 2025-й они настроены крайне пессимистично. Экономика Германии переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция снова ускорилась. На этом фоне эксперты федерального банка уже спрогнозировали сокращение ВВП в 2024 году.