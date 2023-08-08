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В Германии более 260 тыс. человек не могут попасть в дошкольные учреждения

08 августа 2023 19:41
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Новости Германии. В Германии не хватает мест в детских садах. По данным Немецкого института экономики, попасть в дошкольные учреждения хотят, но не могут более 260 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии более 260 тыс. человек не могут попасть в дошкольные учреждения-1

При этом специалисты считают, что дефицит увеличится к концу 2023 года. Причина – приток беженцев. В том числе украинских. Кроме того, в детских садах Германии не хватает и педагогов. Учреждения разместили более 20 тысяч вакансий. Политики предлагают нанимать воспитателей со слабым знанием немецкого языка.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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