В Германии более 260 тыс. человек не могут попасть в дошкольные учреждения

Новости Германии. В Германии не хватает мест в детских садах. По данным Немецкого института экономики, попасть в дошкольные учреждения хотят, но не могут более 260 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом специалисты считают, что дефицит увеличится к концу 2023 года. Причина – приток беженцев. В том числе украинских. Кроме того, в детских садах Германии не хватает и педагогов. Учреждения разместили более 20 тысяч вакансий. Политики предлагают нанимать воспитателей со слабым знанием немецкого языка.