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Нуланд сообщила, что ее поездка в Нигер оказалась безрезультатной

08 августа 2023 14:49
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Визит замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, хотя она и вела откровенные переговоры, сообщает CNN, передает РИА Новости.

По итогам поездки Нуланд считает, что вероятность силового решения нынешней ситуации в стране сократилась. Она также не виделась с отстраненным от власти президентом Мохаммедом Базумом. Выступая на пресс-конференции по окончании встречи, Нуланд заявила, что действие военных, которые захватили власть в Нигере, не согласуются с конституцией страны, но США будут и дальше искать дипломатический путь разрешения конфликта. 

Ранее военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума в конце июля. Лидеры ряда западных стран и региональной организации ЭКОВАС осудили этот государственный переворот. В начале августа на чрезвычайном совещании начальников генштабов стран ЭКОВАС в Абудже был утвержден запасной план военного вмешательства в дела Нигера.

# Международная политика

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