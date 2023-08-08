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В Швеции из-за сильного ливня пассажирский поезд сошёл с рельсов – 3 человека госпитализированы

08 августа 2023 19:40
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Новости Швеции. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции из-за сильного ливня пассажирский поезд сошёл с рельсов – 3 человека госпитализированы-1

Инцидент произошел на востоке страны из-за обрушения железнодорожной насыпи. Сильный ливень подмыл грунт железнодорожного полотна, в результате чего перевернулись два первых вагона поезда. Три человека доставлены в больницу, более ста пассажиров эвакуированы. Движение поездов на линии приостановлено. Напомним, минувшей ночью над Скандинавией пронесся шторм.

Метеорологи объявили красный уровень опасности.

# ЧП # Новости Швеции # Фотофакт

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