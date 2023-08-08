В Швеции из-за сильного ливня пассажирский поезд сошёл с рельсов – 3 человека госпитализированы

Новости Швеции. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на востоке страны из-за обрушения железнодорожной насыпи. Сильный ливень подмыл грунт железнодорожного полотна, в результате чего перевернулись два первых вагона поезда. Три человека доставлены в больницу, более ста пассажиров эвакуированы. Движение поездов на линии приостановлено. Напомним, минувшей ночью над Скандинавией пронесся шторм.