Дуда объявил 15 октября днем парламентских выборов в Польше

Лидер Польши Анджей Дуда объявил о проведении предстоящих выборов в парламент Республики на 15 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы польского государства. С 2015 года на парламентских выборах в стране лидирует партия «Право и справедливость» под управлением Ярослава Качиньского.

Голосование состоится 15 октября, в рамках которого жителям предстоит определить 460 депутатов нижней палаты парламента и 100 депутатов верхней. Согласно данным соцопросов, лидерство пока сохраняется за партией «Право и справедливость» с 33% голосов, на втором месте находится оппозиционный блок «Гражданская коалиция» с 32% голосов, на третьем – коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» с 8% голосов.

С того момента, как были провозглашены выборы, была прекращена бесконтрольная агитация, а также неподотчетное финансирование предвыборных мероприятий.