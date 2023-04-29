В Германии безработных стало больше в апреле на 24 тысячи

Это во много раз превышает прогнозы аналитиков, которые ожидали рост всего на 8 тысяч человек. Но подъема в экономике не наблюдается, поэтому оживления на рынке труда нет. Число рабочих мест неуклонно снижается. В этом месяце в Германии открыты всего 773 тысячи вакансий, что на 79 тысяч меньше, чем годом ранее. В целом уровень безработицы в апреле превысил 5,5 %.