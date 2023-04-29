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В Германии безработных стало больше в апреле на 24 тысячи

29 апреля 2023 08:50
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Новости Германии. В Германии резко выросло число безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за апрель – плюс 24 тысячи. Таковы данные Федерального агентства по трудоустройству.  

В Германии безработных стало больше в апреле на 24 тысячи-1

Это во много раз превышает прогнозы аналитиков, которые ожидали рост всего на 8 тысяч человек. Но подъема в экономике не наблюдается, поэтому оживления на рынке труда нет. Число рабочих мест неуклонно снижается. В этом месяце в Германии открыты всего 773 тысячи вакансий, что на 79 тысяч меньше, чем годом ранее. В целом уровень безработицы в апреле превысил 5,5 %.  

# Безработица в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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