Стрельба в Филадельфии: три человека убиты, один ранен. Погибшим от 15 до 20 лет

Новости США. Три человека убиты, один получил ранения в результате стрельбы в Филадельфии. Погибшим от 15 до 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока неизвестно, сколько было нападавших, их личности и мотивы не установлены.

Район города, где произошло преступление, считается тихим и благополучным. В полиции рассказали, что допрашивают двух человек, которые, возможно, могут быть причастны к нападению. Других подробностей не сообщается. Это далеко не первый случай стрельбы в Филадельфии. За последние два года там было убито более 560 человек.