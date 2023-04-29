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Стрельба в Филадельфии: три человека убиты, один ранен. Погибшим от 15 до 20 лет

29 апреля 2023 08:40
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Новости США. Три человека убиты, один получил ранения в результате стрельбы в Филадельфии. Погибшим от 15 до 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока неизвестно, сколько было нападавших, их личности и мотивы не установлены.  

Стрельба в Филадельфии: три человека убиты, один ранен. Погибшим от 15 до 20 лет-1

Район города, где произошло преступление, считается тихим и благополучным. В полиции рассказали, что допрашивают двух человек, которые, возможно, могут быть причастны к нападению. Других подробностей не сообщается. Это далеко не первый случай стрельбы в Филадельфии. За последние два года там было убито более 560 человек.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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