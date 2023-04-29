Bloomberg: европейские страны сокращают финансовую помощь украинским беженцам

Польша, Румыния, Словакия и Чехия сокращают расходы на содержание беженцев из Украины. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Согласно публикации, из-за сокращения финансовой помощи украинские беженцы, которые находятся в восточноевропейских государствах, сетуют на тяжелое положение. В частности говорится о том, что Румыния уже четыре месяца не оплачивает жилье украинцам, а на текущей неделе власти в два раза уменьшили выплаты для почти 100 тыс. беженцев из Украины.

Расходы на содержание украинцев сокращены в Польше, Словакии и Чехии. Издание отмечает, что беженцы с ужасом ждут того момента, когда финансовая поддержка и вовсе прекратится. Что делать при таком раскладе, люди, приехавшие из Украины в европейские страны, не знают, пишет Bloomberg.