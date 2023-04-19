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В Германии бастуют дальнобойщики, которые работают на польские транспортные компании

19 апреля 2023 08:26
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Новости Германии. Около сотни водителей-дальнобойщиков, работающих на польские транспортные компании, устроили забастовку в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 60 грузовиков стоят на трассе на западе страны в знак протеста против невыносимых условий труда. 

В Германии бастуют дальнобойщики, которые работают на польские транспортные компании-1

Как утверждают перевозчики, большинство из которых граждане других стран, фирмы из Польши, которые их наняли, постоянно недоплачивают им зарплату либо вовсе оставляют без денег, несмотря на сделанную работу. При этом всем недовольным угрожают увольнением. 

В Германии бастуют дальнобойщики, которые работают на польские транспортные компании-4

Водители решили устроить акцию протеста в Германии, так как не хотят возвращаться в Польшу, боясь за свою безопасность. Они ждут гарантий от польских работодателей, что те их не тронут. 

В Германии бастуют дальнобойщики, которые работают на польские транспортные компании-7

Немецкие и международные профсоюзы присоединились к дальнобойщикам, чтобы продемонстрировать свою солидарность и предложить помощь в переговорах.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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