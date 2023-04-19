В Сеуле зебра сбежала из зоопарка. По городским улицам она бродила 3 часа

Зебра, сбежавшая из зоопарка в Сеуле, была поймана на улицах корейской столицы после того, как она бродила на свободе около трех часов.

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Животное по кличке Зеро родилось в 2021 году, этой весной ему хватило прыти, чтобы прорваться через деревянный настил, установленный вокруг загона. На городских улицах сотрудникам зоопарка удалось окружить зебру сеткой и ввести ей обезболивающие мышечные релаксанты. Обездвиженную зебру доставили по месту прописки. Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента не было.