Прямой эфир

В Сеуле зебра сбежала из зоопарка. По городским улицам она бродила 3 часа

19 апреля 2023 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зебра, сбежавшая из зоопарка в Сеуле, была поймана на улицах корейской столицы после того, как она бродила на свободе около трех часов.

В Сеуле зебра сбежала из зоопарка. По городским улицам она бродила 3 часа-1

В Индии родились 4 детеныша гепарда. В стране восстанавливают популяцию – подробности здесь.

Животное по кличке Зеро родилось в 2021 году, этой весной ему хватило прыти, чтобы прорваться через деревянный настил, установленный вокруг загона. На городских улицах сотрудникам зоопарка удалось окружить зебру сеткой и ввести ей обезболивающие мышечные релаксанты. Обездвиженную зебру доставили по месту прописки. Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента не было.

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подробности крупного пожара в больнице Пекина: 21 погибший, более 70 человек эвакуированы
19 апреля 2023 08:08

Подробности крупного пожара в больнице Пекина: 21 погибший, более 70 человек эвакуированы

ФСБ России предотвратила диверсию со стороны Украины на объекты энергосистемы Керчи
19 апреля 2023 08:04

ФСБ России предотвратила диверсию со стороны Украины на объекты энергосистемы Керчи

Лавров: США могут обмануть в любой момент
19 апреля 2023 07:49

Лавров: США могут обмануть в любой момент