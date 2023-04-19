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Подробности крупного пожара в больнице Пекина: 21 погибший, более 70 человек эвакуированы

19 апреля 2023 08:08
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Новости Китая. 21 человек погиб при сильном пожаре, вспыхнувшем в одной из крупных клиник в китайской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подробности крупного пожара в больнице Пекина: 21 погибший, более 70 человек эвакуированы-1

Подробности крупного пожара в больнице Пекина: 21 погибший, более 70 человек эвакуированы-3

Прибывшим через несколько минут на место ЧП спасателям удалось эвакуировать более 70-ти человек. Многие, кто оказался в огненной ловушке в многоэтажном здании, пытались спастись самостоятельно, спускаясь через окна на простынях. Некоторые в ожидании помощи сидели на кондиционерах, закрепленных на фасаде больницы. Для того чтобы потушить пламя, потребовалось менее часа, через два часа была завершена поисково-спасательная операция.

Подробности крупного пожара в больнице Пекина: 21 погибший, более 70 человек эвакуированы-6

Как пишут местные СМИ, пожар стал самым смертоносным в Пекине за последние годы. 

# Пожар # Новости Китая # Фотофакт

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