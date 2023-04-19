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В Индии родились 4 детёныша гепарда. В стране восстанавливают популяцию

19 апреля 2023 08:18
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Пока слепые и беспомощные, но уже дарят надежду. Эти детеныши гепарда могут возродить популяцию хищных кошек в Индии. Мама детенышей живет в национальном парке Куно с прошлой осени, ее привезли из Намибии.

В Индии родились 4 детёныша гепарда. В стране восстанавливают популяцию-1

Бхопала Чоухан, директор Национального парка Куно:
Одна самка гепарда по кличке Сияя принесла четырех детенышей, они в безопасности, пока находятся в большом вольере.

В Сеуле зебра сбежала из зоопарка. По городским улицам она бродила 3 часа – подробности здесь.

В Индии родились 4 детёныша гепарда. В стране восстанавливают популяцию-4

Над восстановлением популяции гепардов в Индии работают уже 13 лет. В 2022 году животных начали привозить из Африки. Первую партию из восьми кошек поселили в Куно в сентябре. В феврале 2023-го сюда доставили еще 13 хищников. В ближайшие 10 лет здесь поселят еще 20 гепардов. Это самое быстрое наземное животное, за три секунды оно может развивать скорость до 100 км/час. В неволе гепарды размножаются крайне редко.

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