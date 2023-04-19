В Индии родились 4 детёныша гепарда. В стране восстанавливают популяцию

Пока слепые и беспомощные, но уже дарят надежду. Эти детеныши гепарда могут возродить популяцию хищных кошек в Индии. Мама детенышей живет в национальном парке Куно с прошлой осени, ее привезли из Намибии.

Над восстановлением популяции гепардов в Индии работают уже 13 лет. В 2022 году животных начали привозить из Африки. Первую партию из восьми кошек поселили в Куно в сентябре. В феврале 2023-го сюда доставили еще 13 хищников. В ближайшие 10 лет здесь поселят еще 20 гепардов. Это самое быстрое наземное животное, за три секунды оно может развивать скорость до 100 км/час. В неволе гепарды размножаются крайне редко.