В Финляндии заявили о финансовых трудностях среди молодёжи

Новости Финляндии. В Финляндии заявили о финансовых трудностях молодежи. Социсследование показало, что каждый пятый житель страны не может удовлетворить базовые потребности из-за материальных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также каждый десятый опрошенный заявил, что рисковал остаться без денег на пропитание. При этом чаще остальных о финансовой уязвимости заявляют граждане в возрасте до 39 лет. Эксперты считают, что данные опроса объясняются нестабильностью молодежного рынка труда.