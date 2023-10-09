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В Финляндии заявили о финансовых трудностях среди молодёжи

09 октября 2023 06:28
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Новости Финляндии. В Финляндии заявили о финансовых трудностях молодежи. Социсследование показало, что каждый пятый житель страны не может удовлетворить базовые потребности из-за материальных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии заявили о финансовых трудностях среди молодёжи-1

Также каждый десятый опрошенный заявил, что рисковал остаться без денег на пропитание. При этом чаще остальных о финансовой уязвимости заявляют граждане в возрасте до 39 лет. Эксперты считают, что данные опроса объясняются нестабильностью молодежного рынка труда.

# Международная политика # Новости Финляндии # Фотофакт

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