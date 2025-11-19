В Финляндии стартовали крупные военные учения «Северный удар»

Всего на полигоне задействованы более двух тысяч военнослужащих и примерно 500 единиц техники – от бронетранспортеров до артиллерийских систем разных типов. Решением учебных задач занимаются несколько крупных финских бригад, а также подразделения пограничной службы. К ним присоединился польский контингент – около 40 человек. Активно участвуют и призывники. По данным финских вооруженных сил, в течение ноября и декабря страну ожидает целая серия учений, в которых суммарно примут участие около 15 тысяч человек. Подобная активность характерна сейчас не только для Финляндии. В соседних странах Балтийского региона и в Польше также заметно выросло число военных тренировок. Только с 7 по 14 ноября в этих государствах прошло не менее 11 различных учений.