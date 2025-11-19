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В Нью-Джерси неизвестные открыли огонь по прохожим – есть жертвы

19 ноября 2025 07:55
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Два человека убиты при стрельбе, устроенной неизвестными в американском штате Нью-Джерси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Джерси неизвестные открыли огонь по прохожим – есть жертвы-2

Жертвами инцидента стали 10-летний мальчик и 20-летняя девушка. Еще трое прохожих ранены. Трагедия произошла в городе Ньюарк. Там двое мужчин открыли огонь по людям, которые стояли возле одного из местных магазинов, после чего скрылись с места преступления. Среди пострадавших двое несовершеннолетних и пожилой мужчина. Полиция объявила награду за любые сведения, которые помогут найти подозреваемых. 

# Стрельба в США

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