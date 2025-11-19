В Великобритании намерены отбирать у беженцев ювелирные украшения для оплаты их проживания

Власти Великобритании нашли неожиданный способ борьбы с нелегальной миграцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Великобритании нашли неожиданный способ борьбы с нелегальной миграцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в качестве платы за проживание у беженцев могут начать изымать ювелирные украшения и другие ценности. В Министерстве внутренних дел пояснили, что нововведение не затронет такие изделия, как обручальные кольца. Таким образом британские власти намерены бороться с растущим потоком нелегалов, содержание которых становится серьезным бременем для налогоплательщиков.