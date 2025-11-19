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В Великобритании намерены отбирать у беженцев ювелирные украшения для оплаты их проживания

19 ноября 2025 07:52
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Власти Великобритании нашли неожиданный способ борьбы с нелегальной миграцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании намерены отбирать у беженцев ювелирные украшения для оплаты их проживания-2

Теперь в качестве платы за проживание у беженцев могут начать изымать ювелирные украшения и другие ценности. В Министерстве внутренних дел пояснили, что нововведение не затронет такие изделия, как обручальные кольца. Таким образом британские власти намерены бороться с растущим потоком нелегалов, содержание которых становится серьезным бременем для налогоплательщиков. 

# Великобритания

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