В Великобритании намерены отбирать у беженцев ювелирные украшения для оплаты их проживания

Теперь в качестве платы за проживание у беженцев могут начать изымать ювелирные украшения и другие ценности. В Министерстве внутренних дел пояснили, что нововведение не затронет такие изделия, как обручальные кольца. Таким образом британские власти намерены бороться с растущим потоком нелегалов, содержание которых становится серьезным бременем для налогоплательщиков.