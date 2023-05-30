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В Финляндии предлагают рекордное количество летних вакансий

30 мая 2023 06:41
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Новости Финляндии. В Финляндии рекордное число летних вакансий. Причиной стал дефицит работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии предлагают рекордное количество летних вакансий-1

Так, во многих отраслях кадры нужны не только, чтобы предоставить отпуск постоянным сотрудникам, но и для того, чтобы восполнить общую нехватку персонала. Ожидается, что летом местные компании предложат рекордные 140 тысяч рабочих мест. Вот только будет ли достойной оплата труда – вопрос. Ведь все чаще европейцам предлагают временные контракты вместо долгосрочных соглашений.  

# Работа # Новости Финляндии # Фотофакт

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