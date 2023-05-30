В Финляндии предлагают рекордное количество летних вакансий

Так, во многих отраслях кадры нужны не только, чтобы предоставить отпуск постоянным сотрудникам, но и для того, чтобы восполнить общую нехватку персонала. Ожидается, что летом местные компании предложат рекордные 140 тысяч рабочих мест. Вот только будет ли достойной оплата труда – вопрос. Ведь все чаще европейцам предлагают временные контракты вместо долгосрочных соглашений.