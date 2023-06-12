Новости Германии. 10 тысяч военных из 25 стран. Крупнейшие в истории НАТО учения стартуют в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействовать в маневрах планируется 250 самолетов. В том числе американские истребители F-35 и F-16. По сценарию, который разворачивается в Балтийском море, территория уже оккупирована противником. И задача военных – ее освободить. Официально учения носят исключительно оборонительный характер, продлятся они до 23 июня.