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Крупнейшие в истории НАТО учения стартуют в Германии

12 июня 2023 08:48
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Новости Германии. 10 тысяч военных из 25 стран. Крупнейшие в истории НАТО учения стартуют в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие в истории НАТО учения стартуют в Германии-1

Задействовать в маневрах планируется 250 самолетов. В том числе американские истребители F-35 и F-16. По сценарию, который разворачивается в Балтийском море, территория уже оккупирована противником. И задача военных – ее освободить. Официально учения носят исключительно оборонительный характер, продлятся они до 23 июня.

# Военные учения # Новости Германии # Фотофакт

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