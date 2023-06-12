Украина теряет союзников. Склады оружия опустели по всей Европе

Украина теряет союзников. Экс-премьер Словакии заявил, что у страны больше нет возможности поддерживать Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь, конечно, о военной помощи. По словам Пеллегрини, склады оружия опустели по всей Европе. А на их восполнение уйдет не менее пяти лет. Из-за недостатка ресурсов объем военных поставок Братиславы Киеву продолжит сокращаться. Высока вероятность, что скоро с такими же заявлениями выступят представители и других европейских стран.