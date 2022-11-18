В Эстонии снесут 320 советских памятников. Для этого власти создали спецкомиссию

Новости Эстонии. В стране собираются снести более 320 советских памятников. Это решение властей стало результатом кропотливой работы специально созданной государственной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она составила список надгробных знаков с советскими символами, которые должны быть сняты или заменены, и мемориалов воинам Красной армии, которые нужно снести. Власти прекрасно понимают, что это может вызвать недовольство людей, поэтому и состав комиссии держится в строжайшей тайне ради безопасности ее участников.

Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников. Эти работы планируется завершить к концу 2022 года.