ООН: зона голода в мире выросла на 60 млн человек за несколько лет

Зона голода в мире за несколько лет выросла на 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали во Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Борьбу с продовольственным кризисом остановила пандемия, но даже до нее количество голодающих людей ежегодно увеличивалось как минимум на 10 миллионов. Ранее Организация Объединенных Наций представила доклад: мир все дальше отходит от своей цели по ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. На планете голодают около 830 миллионов человек. Более 2 миллиардов столкнулись с дефицитом продуктов, а 45 миллионов детей страдают от истощения.