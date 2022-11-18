Прямой эфир

ООН: зона голода в мире выросла на 60 млн человек за несколько лет

18 ноября 2022 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зона голода в мире за несколько лет выросла на 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали во Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

ООН: зона голода в мире выросла на 60 млн человек за несколько лет-1

Борьбу с продовольственным кризисом остановила пандемия, но даже до нее количество голодающих людей ежегодно увеличивалось как минимум на 10 миллионов. Ранее Организация Объединенных Наций представила доклад: мир все дальше отходит от своей цели по ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. На планете голодают около 830 миллионов человек. Более 2 миллиардов столкнулись с дефицитом продуктов, а 45 миллионов детей страдают от истощения.

# ООН # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике при крушении вертолёта погибли 5 человек, в том числе глава безопасности региона
18 ноября 2022 12:58

В Мексике при крушении вертолёта погибли 5 человек, в том числе глава безопасности региона

В Бангкоке полиция жёстко разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС
18 ноября 2022 12:06

В Бангкоке полиция жёстко разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС

В Британии поднимут налоги. Министр финансов представил новый бюджет, который привёл в ужас жителей
18 ноября 2022 12:04

В Британии поднимут налоги. Министр финансов представил новый бюджет, который привёл в ужас жителей