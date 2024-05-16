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В Эстонии гражданских начали учить рыть окопы, стрелять и вести бой в лесах

16 мая 2024 08:44
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В Эстонии население готовят к войне. В стране усиливается подготовка людей сугубо мирных профессий к ведению боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого организованы масштабные маневры «Северная лягушка». Несмотря на безобидное название, цель их довольно серьезная.

В Эстонии гражданских начали учить рыть окопы, стрелять и вести бой в лесах-1

Более полутысячи гражданских лиц учились рыть окопы, совершать марш-броски, стрелять из автоматов и гранатометов и вести бой в лесах. Суровую армейскую подготовку они проходили под пристальным вниманием инструкторов – профессиональных военных не только из Эстонии, но и соседней Латвии и даже Франции. И это лишь очередной этап масштабной военной подготовки мирного населения.

Стоит отметить, что у Таллина большие планы по увеличению военной мощи. В 2024 году страна потратит на оборону более 3 % ВВП. Кроме того, в Эстонии создан так называемый добровольный союз обороны, который насчитывает 30 тысяч человек. У многих из них дома хранится оружие.

# Военные учения

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