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Китай отменил визит Жозепа Борреля

04 июля 2023 18:48
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Китай отменил визит главы евродипломатии. Его приезд был запланирован на 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай отменил визит Жозепа Борреля-1

Планировалось, что Боррель встретится с министром иностранных дел Китая и другими высокопоставленными чиновниками. Однако теперь это невозможно. А вот по каким причинам, в Пекине не уточнили. И новые даты пока не называли. Напомним, ранее визит главы европейской дипломатии в КНР уже переносили. Он должен был посетить Пекин 13 апреля, однако тогда поездка не состоялась из-за состояния здоровья Борреля.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Фотофакт

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