Китай отменил визит Жозепа Борреля

Планировалось, что Боррель встретится с министром иностранных дел Китая и другими высокопоставленными чиновниками. Однако теперь это невозможно. А вот по каким причинам, в Пекине не уточнили. И новые даты пока не называли. Напомним, ранее визит главы европейской дипломатии в КНР уже переносили. Он должен был посетить Пекин 13 апреля, однако тогда поездка не состоялась из-за состояния здоровья Борреля.