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Рим не будет площадкой встречи Путина и Трампа – ТАСС

08 августа 2025 11:36
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Рим не будет площадкой встречи Путина и Трампа – ТАСС-0

Встреча между президентами России и США не состоится в Риме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник. В качестве места проведения саммита Европа не рассматривается.

Ранее уже обсуждалась возможность проведения переговоров уже на будущей неделе, но точная дата пока не определена. 

Лидер РФ Владимир Путин сообщил о подготовке к встрече, отметив взаимную заинтересованность. Активизация переговорного процесса произошла после визита в Москву специального представителя США Стивена Уиткоффа, который провел трехчасовую беседу с российским лидером.

Фото: pixabay

# Международная политика

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