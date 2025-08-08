В Украине толпа напала на сотрудников военкомата и разбила их авто

В селе Соловичи Волынской области группа жителей напала на работников военкомата и полицейских, которые проводили призыв на военную службу. Об этом пишет ТАСС.

Один из них разбил камнем лобовое стекло служебной машины, другой металлическим предметом испортил стекла и ударил водителя. Около десяти людей окружили машину и напали на нее. Возбуждено уголовное дело, один участник задержан.

С началом мобилизации в Украине конфликты между гражданами и военкоматами участились, особенно на фоне нехватки военных кадров. Власти активизировали рейды, что вызывает сопротивление населения.

Фото: pixabay