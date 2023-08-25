В Чили растёт количество погибших от наводнения

Новости Чили. В Чили растет количество погибших в результате наводнения. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 20 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший удар приняли центральные и южные регионы страны. По данным чилийской национальной системы предотвращения и реагирования на стихийные бедствия, из-за размытых водой дорог спасатели вынуждены эвакуировать пострадавших вертолетами. Отрезанными от цивилизации сейчас остаются больше 40 тысяч человек.