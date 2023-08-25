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В Чили растёт количество погибших от наводнения

25 августа 2023 07:31
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Новости Чили. В Чили растет количество погибших в результате наводнения. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 20 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили растёт количество погибших от наводнения-1

Наибольший удар приняли центральные и южные регионы страны. По данным чилийской национальной системы предотвращения и реагирования на стихийные бедствия, из-за размытых водой дорог спасатели вынуждены эвакуировать пострадавших вертолетами. Отрезанными от цивилизации сейчас остаются больше 40 тысяч человек.

# Наводнение # Новости Чили # Фотофакт

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