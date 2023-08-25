ВСУ попытались атаковать Крым 42 БПЛА и ракетой С-200

В ночь на 25 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крымского полуострова 42 БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Минобороны Российской Федерации сообщает, что девять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены. Еще тридцать три БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и цели они не достигли. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Также средствами противовоздушной обороны в небе над Калужской областью была сбита запущенная ВСУ ракета доработанного комплекса С-200.