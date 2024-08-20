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В Чикаго демонстранты пытались сорвать съезд Демократической партии

20 августа 2024 09:13
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Тысячи разгневанных американцев намерены сорвать съезд Демократической партии, который начался в Чикаго. Люди недовольны внешней политикой нынешних властей. Они требуют от США решительных мер по прекращению огня в секторе Газа, а также сокращения расходов на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чикаго демонстранты пытались сорвать съезд Демократической партии-2

Чтобы участники съезда услышали их голос, несколько сотен демонстрантов пытались прорвать линии ограждений и проникнуть на спортивную арену «Юнайтед-Центр», где проходит съезд. В дело пришлось вмешаться полиции. Толпу разогнали, но, судя по всему, ненадолго. Демонстранты пообещали продолжить акции протеста и сделать их более масштабными. Остается добавить, что на съезде демократов, вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты также должны утвердить политическую платформу партии.

# Акции протеста

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