Прямой эфир

Не менее 13 человек погибли в результате схода оползня в Перу

02 декабря 2025 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На востоке Перу оползень обрушился на пришвартованное речное судно. Официально подтверждена гибель 13 человек, около 30 считаются пропавшими без вести. Среди жертв – есть дети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не менее 13 человек погибли в результате схода оползня в Перу-2

Всего на борту находилось около 50 пассажиров. Спаслись лишь 16 из них. Судно следовало из города Пукальпа в небольшие поселки на реке Укаяли. Оползень сошел в момент причаливания. Судно затонуло практически сразу. Спасательные работы продолжаются.

# Аварии в Перу

Другие новости рубрики

Все новости
В Польшу поступила партия американских танков
02 декабря 2025 08:29

В Польшу поступила партия американских танков

Беларусь и Лаос демонстрируют взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества
02 декабря 2025 08:09

Беларусь и Лаос демонстрируют взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества

Депутат Рады сообщил, что пограничникам запретили выпускать Ермака из Украины
02 декабря 2025 08:02

Депутат Рады сообщил, что пограничникам запретили выпускать Ермака из Украины