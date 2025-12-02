Не менее 13 человек погибли в результате схода оползня в Перу

На востоке Перу оползень обрушился на пришвартованное речное судно. Официально подтверждена гибель 13 человек, около 30 считаются пропавшими без вести. Среди жертв – есть дети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту находилось около 50 пассажиров. Спаслись лишь 16 из них. Судно следовало из города Пукальпа в небольшие поселки на реке Укаяли. Оползень сошел в момент причаливания. Судно затонуло практически сразу. Спасательные работы продолжаются.