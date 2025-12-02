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В Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства

02 декабря 2025 08:31
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В Софии и ряде других городов Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства. Только в столице страны на улицы вышли более 20 тысяч человек. Изначально акция носила мирный характер, однако стремительно переросла в ожесточенные столкновениям с полицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства-2

Протестующие заполнили площадь между зданиями правительства, парламента и администрации президента. Группа людей в масках стала забрасывать правоохранителей бутылками и другими предметами. В сторону силовиков также запускали пиротехнику. Провокаторы попытались повредить здание политической партии, поддерживающей правительств. Были разбиты двери и несколько окон. Силовики применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить агрессивную толпу. 

# Протесты

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