В Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства

В Софии и ряде других городов Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства. Только в столице страны на улицы вышли более 20 тысяч человек. Изначально акция носила мирный характер, однако стремительно переросла в ожесточенные столкновениям с полицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие заполнили площадь между зданиями правительства, парламента и администрации президента. Группа людей в масках стала забрасывать правоохранителей бутылками и другими предметами. В сторону силовиков также запускали пиротехнику. Провокаторы попытались повредить здание политической партии, поддерживающей правительств. Были разбиты двери и несколько окон. Силовики применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить агрессивную толпу.