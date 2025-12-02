В Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства

В Софии и ряде других городов Болгарии проходят масштабные протесты против бюджетной политики правительства. Только в столице страны на улицы вышли более 20 тысяч человек. Изначально акция носила мирный характер, однако стремительно переросла в ожесточенные столкновениям с полицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.