Швеция поставит Украине технику на 600 млн долларов, а Германия планирует направить 12 млрд евро

Несмотря на формальные разговоры о мире, Евросоюз продолжает затягивать украинский конфликт. Парламент Швеции одобрил поставки Киеву военной техники на 600 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в первую очередь о танках, артиллерийских системах и боеприпасах. Вместо стола переговоров военную помощь Украине предлагает и Германия. В планах ФРГ направить Киеву еще 12 миллиардов евро. Вопрос уже на рассмотрении в Бундестаге.

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