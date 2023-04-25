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В центре Иерусалима автомобиль наехал на толпу пешеходов

25 апреля 2023 08:27
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Новости Израиля. Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Иерусалиме. Восемь человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, водитель был нейтрализован на месте.

В центре Иерусалима автомобиль наехал на толпу пешеходов-1

Инцидент произошел в непосредственной близости от рынка – оживленной торговой зоны в центре города. Личность злоумышленника установили. Им оказался 30-летний житель арабского квартала в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля уже назвали случившееся терактом.

# Теракт # Новости Израиля # Фотофакт

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