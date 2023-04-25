В центре Иерусалима автомобиль наехал на толпу пешеходов

Новости Израиля. Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Иерусалиме. Восемь человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, водитель был нейтрализован на месте.
Новости Израиля. Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Иерусалиме. Восемь человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, водитель был нейтрализован на месте.
Инцидент произошел в непосредственной близости от рынка – оживленной торговой зоны в центре города. Личность злоумышленника установили. Им оказался 30-летний житель арабского квартала в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля уже назвали случившееся терактом.