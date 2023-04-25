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Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте. В двигатель попала птица

25 апреля 2023 08:19
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Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете. Инцидент произошел 24 апреля, рассказали в программе новости «24 часа» на СТВ. Отправной точкой стал аэропорт Катманду, куда после информации о случившемся прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте. В двигатель попала птица-1

Как сообщается, причиной пожара послужила птица, попавшая в двигатель. Изначально лайнер планировал совершить аварийную посадку, но после, проверив исправность борта, пилоты все же решили продолжить полет. Пострадавших нет, все пассажиры доставлены согласно маршруту.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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