Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте. В двигатель попала птица

Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете. Инцидент произошел 24 апреля, рассказали в программе новости «24 часа» на СТВ. Отправной точкой стал аэропорт Катманду, куда после информации о случившемся прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи.