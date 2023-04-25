Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте. В двигатель попала птица

Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете. Инцидент произошел 24 апреля, рассказали в программе новости «24 часа» на СТВ. Отправной точкой стал аэропорт Катманду, куда после информации о случившемся прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи.
Как сообщается, причиной пожара послужила птица, попавшая в двигатель. Изначально лайнер планировал совершить аварийную посадку, но после, проверив исправность борта, пилоты все же решили продолжить полет. Пострадавших нет, все пассажиры доставлены согласно маршруту.