В Кремле отреагировали на оскорбительные заявления Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что грубые реплики президента США Джо Байдена не могут уязвить президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Песков заметил, что Байден старается создать образ голливудского ковбоя для внутриполитической жизни, однако ему это не удается. Также Песков подчеркнул, что подобная лексика со стороны лидера США является для страны позором.

Песков призвал американских советников найти хотя бы одно высказывание Путина в адрес Байдена. Он также добавил, что Байден уже давно использует резкие высказывания в адрес Путина, включая обзывательства типа «убийца», «диктатор» и «военный преступник».

В ответ Путин пожелав Байдену всего хорошего, отметил, что оценивать других – все равно что смотреться в зеркало. Песков назвал такую риторику непозволительной и неоправданной для лидера страны, чьи бомбы убили сотни тысяч людей по всему миру.