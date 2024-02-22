Разведка США сообщила ЕС об угрозе со стороны РФ

Разведка США предоставляет европейским странам сведения об якобы имеющей место угрозе со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Американские эксперты по вопросам разведки организовали серию встреч с союзниками по НАТО и Азии, на которых обсуждали вероятность размещения Россией на орбите ядерного оружия. Российский Президент Владимир Путин привлек внимание Министра обороны Сергея Шойгу к западному разговору на эту тему. Он подтвердил, что у РФ нет подобных планов.

Ранее стало известно, что американские законодатели могли получить информацию о якобы существующих планах России по развертыванию в космосе ядерного оружия. В Москве подчеркнули, что Россия выступает против гонки вооружений в космическом пространстве и за использование космоса только в оборонных целях.