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Разведка США сообщила ЕС об угрозе со стороны РФ

22 февраля 2024 09:57
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Разведка США предоставляет европейским странам сведения об якобы имеющей место угрозе со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Американские эксперты по вопросам разведки организовали серию встреч с союзниками по НАТО и Азии, на которых обсуждали вероятность размещения Россией на орбите ядерного оружия. Российский Президент Владимир Путин привлек внимание Министра обороны Сергея Шойгу к западному разговору на эту тему. Он подтвердил, что у РФ нет подобных планов.

Ранее стало известно, что американские законодатели могли получить информацию о якобы существующих планах России по развертыванию в космосе ядерного оружия. В Москве подчеркнули, что Россия выступает против гонки вооружений в космическом пространстве и за использование космоса только в оборонных целях.

# Международная политика

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