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В Британии значительно подорожала аренда жилья

18 июля 2023 19:09
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Новости Великобритании. Аренда жилья подорожала в Британии. Люди тратят примерно треть своего дохода на оплату квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии значительно подорожала аренда жилья-1

К росту арендной платы привело повышение процентных ставок Федеральной резервной системы. При этом стабилизацию экономики местные эксперты обещают только к концу года. Но сбудутся ли прогнозы специалистов – вопрос открытый. В любом случае возросшие за последние месяцы счета за электроэнергию, воду, а также рост городских налогов подорвали возможность британцев копить на собственное жилье.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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