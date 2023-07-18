В Британии значительно подорожала аренда жилья

Новости Великобритании. Аренда жилья подорожала в Британии. Люди тратят примерно треть своего дохода на оплату квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К росту арендной платы привело повышение процентных ставок Федеральной резервной системы. При этом стабилизацию экономики местные эксперты обещают только к концу года. Но сбудутся ли прогнозы специалистов – вопрос открытый. В любом случае возросшие за последние месяцы счета за электроэнергию, воду, а также рост городских налогов подорвали возможность британцев копить на собственное жилье.