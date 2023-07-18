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Глава МИД РФ Лавров обсудил зерновую сделку с коллегой из Турции

18 июля 2023 14:26
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Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию, связанную с зерновой сделкой, пишет РИА Новости.

Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило о данной беседе, где были рассмотрены последние события, произошедшие в рамках Стамбульского соглашения по зерну.

Ранее стало известно, что 18 июля Россия в одностороннем порядке вышла из Черноморской инициативы, потому что страны Запада не выполняли условия, касающиеся РФ.

# Международная политика # Сергей Лавров

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