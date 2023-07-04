Король и королева Великобритании посетили благотворительный бал животных в Лондоне

Новости Великобритании. Карл III и Камилла посетили бал животных в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие было посвящено 20-летию благотворительной организации. Одним из ее основателей был Марк Шанд, покойный брат королевы. И Камилла, и сам король до сих пор поддерживают работу организации.

Джемма Коллинз, телеведущая:

Именно поэтому король Карл III и Камилла близки моему сердцу. Я под большим впечатлением от той прекрасной работы, которую они делают для сохранения природы.