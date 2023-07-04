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Король и королева Великобритании посетили благотворительный бал животных в Лондоне

04 июля 2023 12:22
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Новости Великобритании. Карл III и Камилла посетили бал животных в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие было посвящено 20-летию благотворительной организации. Одним из ее основателей был Марк Шанд, покойный брат королевы. И Камилла, и сам король до сих пор поддерживают работу организации.

Король и королева Великобритании посетили благотворительный бал животных в Лондоне-1

Джемма Коллинз, телеведущая:
Именно поэтому король Карл III и Камилла близки моему сердцу. Я под большим впечатлением от той прекрасной работы, которую они делают для сохранения природы.

Король и королева Великобритании посетили благотворительный бал животных в Лондоне-4

Встреча благотворительная, на ней собирают средства на природоохранные проекты в Южной Азии. Бал был полон медийных персон, известных личностей, творческих людей из мира музыки и кино. Однако важно, чтобы при всем при этом именно животные оставались в центре внимания на подобных мероприятиях.

# Благотворительная акция # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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