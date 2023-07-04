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Столтенберг останется генсеком НАТО ещё на год

04 июля 2023 13:02
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год. Об этом сегодня, 4 июля, заявил сам глава Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столтенберг останется генсеком НАТО ещё на год-1

Таким образом, его полномочия продлеваются уже в четвертый раз. Столтенберг, который руководит военным блоком девять лет, хотел покинуть кресло генсека еще в октябре 2022-го, однако лидеры стран НАТО уговорили его остаться в должности до 30 сентября этого года. Он согласился, но предупредил, что после этого уйдет в отставку. Однако после долгих дебатов и обсуждений Альянс так и не смог найти ему замену.

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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