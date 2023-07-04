Столтенберг останется генсеком НАТО ещё на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год. Об этом сегодня, 4 июля, заявил сам глава Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, его полномочия продлеваются уже в четвертый раз. Столтенберг, который руководит военным блоком девять лет, хотел покинуть кресло генсека еще в октябре 2022-го, однако лидеры стран НАТО уговорили его остаться в должности до 30 сентября этого года. Он согласился, но предупредил, что после этого уйдет в отставку. Однако после долгих дебатов и обсуждений Альянс так и не смог найти ему замену.