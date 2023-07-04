Рождество в июле – реальность! Посмотрите, какие пряничные домики делает американец

Новости США. Рождество в июле – мечта или реальность? Для Джона Ловича это будни. Американец обожает предновогоднюю суету, подарки и другие атрибуты той самой волшебной ночи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не желая расставаться с ощущением праздника на целый год, он возвращает его в свою жизнь и жизнь других летом. Джон создает пряничные рождественские домики. Кому они нужны летом, можете подумать вы. А вот и нет – от заказов нет отбоя.

Уже около тысячи домиков упаковано, столько же еще предстоит сделать. Конечно, одному осилить такой объем работы трудно, поэтому у Джона есть помощники – два верных друга и отличных повара. И, конечно, его семья.

Жена согласилась освободить подвал под бизнес мужа, а дочка периодически подворовывает сладости для украшений. Так что да, помощь бывает разная, но вместе все равно веселее – признается фанат Рождества.