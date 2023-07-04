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Рождество в июле – реальность! Посмотрите, какие пряничные домики делает американец

04 июля 2023 12:23
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Новости США. Рождество в июле – мечта или реальность? Для Джона Ловича это будни. Американец обожает предновогоднюю суету, подарки и другие атрибуты той самой волшебной ночи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество в июле – реальность! Посмотрите, какие пряничные домики делает американец-1

Не желая расставаться с ощущением праздника на целый год, он возвращает его в свою жизнь и жизнь других летом. Джон создает пряничные рождественские домики. Кому они нужны летом, можете подумать вы. А вот и нет – от заказов нет отбоя.

Рождество в июле – реальность! Посмотрите, какие пряничные домики делает американец-4

Уже около тысячи домиков упаковано, столько же еще предстоит сделать. Конечно, одному осилить такой объем работы трудно, поэтому у Джона есть помощники – два верных друга и отличных повара. И, конечно, его семья.

Рождество в июле – реальность! Посмотрите, какие пряничные домики делает американец-7

Жена согласилась освободить подвал под бизнес мужа, а дочка периодически подворовывает сладости для украшений. Так что да, помощь бывает разная, но вместе все равно веселее – признается фанат Рождества.

Рождество в июле – реальность! Посмотрите, какие пряничные домики делает американец-10

Кстати, для тех, кто любит лето больше, Джон проводит мастер-классы, на которых его ученики создают пряники на пляжную тематику.

# Хобби # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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