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В Британии растёт популярность уценённых продуктов

22 апреля 2023 20:03
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Новости Великобритании. Экономический кризис все сильнее давит на жителей Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате популярность в стране набирают уцененные продукты питания, в частности овощи и фрукты.

В Британии растёт популярность уценённых продуктов-1

Выбирать между качественным и дешевым второе жителей Королевства заставила высокая инфляция. В марте она по-прежнему превышала 10 %, несмотря на прогнозы местных экспертов. А цены на продукты и безалкогольные напитки в итоге выросли почти на четверть в годовом исчислении. Напомним, Британия импортирует больше свежих фруктов и овощей, чем любая другая европейская страна, поэтому цены на эту группу товаров в Королевстве зачастую крайне не стабильны.

# Кризис в ЕС # Новости Великобритании # Фотофакт

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