В Британии растёт популярность уценённых продуктов

Новости Великобритании. Экономический кризис все сильнее давит на жителей Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате популярность в стране набирают уцененные продукты питания, в частности овощи и фрукты.

Выбирать между качественным и дешевым второе жителей Королевства заставила высокая инфляция. В марте она по-прежнему превышала 10 %, несмотря на прогнозы местных экспертов. А цены на продукты и безалкогольные напитки в итоге выросли почти на четверть в годовом исчислении. Напомним, Британия импортирует больше свежих фруктов и овощей, чем любая другая европейская страна, поэтому цены на эту группу товаров в Королевстве зачастую крайне не стабильны.