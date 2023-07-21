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В Британии прошли дополнительные выборы в Палату общин

21 июля 2023 19:17
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Новости Великобритании. Не полный разгром, но головная боль для Сунака. В Великобритании прошли дополнительные выборы в Палату общин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии прошли дополнительные выборы в Палату общин-1

На них правящая партия потеряла два стратегически важных места в парламенте. Именно от этих депутатских кресел во многом зависело будущее Риши Сунака на посту премьер-министра. Кроме того, эта потеря стала большим ударом для всей Консервативной партии, которая находится у власти в Великобритании с 2010 года. Отметим, дополнительные выборы – это электоральные тесты, которые в стране проводят перед всеобщими выборами. Они рассматриваются как показатель перспектив двух основных партий. А сами парламентские выборы в Королевстве должны пройти осенью 2024 года.

# Международная политика # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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