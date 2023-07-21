В Британии прошли дополнительные выборы в Палату общин

На них правящая партия потеряла два стратегически важных места в парламенте. Именно от этих депутатских кресел во многом зависело будущее Риши Сунака на посту премьер-министра. Кроме того, эта потеря стала большим ударом для всей Консервативной партии, которая находится у власти в Великобритании с 2010 года. Отметим, дополнительные выборы – это электоральные тесты, которые в стране проводят перед всеобщими выборами. Они рассматриваются как показатель перспектив двух основных партий. А сами парламентские выборы в Королевстве должны пройти осенью 2024 года.