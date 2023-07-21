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Литва аннулировала почти 3 тысячи видов на жительство россиян и белорусов

21 июля 2023 19:14
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Новости Литвы. Литва аннулировала почти 3 000 видов на жительство россиян и белорусов. И это всего лишь за последние 1,5 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва аннулировала почти 3 тысячи видов на жительство россиян и белорусов-1

Как заявили в Департаменте миграции, временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или его незаключением. А также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку. За 1,5 года также было аннулировано еще 160 разрешений на постоянное проживание в балтийской республике для граждан Беларуси и России. Все это очередной пример ущемления и притеснения русскоязычных граждан в Европе.

# Международная политика # Фотофакт

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