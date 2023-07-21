Австралия и США проводят военные учения – министр ВМФ Америки рассказал о целях

Новости Австралии. Австралия и США проводят крупнейшие в истории совместные военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил министр американского военно-морского флота, маневры помогут укрепить стратегические военные связи между двумя странами и их союзниками.

А учения должны направить сигнал Китаю о том, насколько тесные связи поддерживает Вашингтон со своими союзниками. Всего в маневрах примут участие более 30 тысяч военнослужащих из Австралии, США и 11 других стран. А также корабль ВМС США нового поколения. Сами учения продлятся до 4 августа.