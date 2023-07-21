Аномальная жара угрожает продовольственной безопасности всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые прогнозируют рост цен на продукты питания в течение ближайшего десятилетия. Рекордно высокие температуры уже сейчас фиксируются во многих странах.

В ряде регионов ограничивают использование воды, а из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества. Большой проблемой для многих европейских фермеров стала и засуха, которая привели к неурожаю и многомиллионным убыткам. А в Германии, Греции и Испании ситуацию ухудшили лесные пожары, возникшие из-за высоких температур. И как считают ученые, все это лишь начало.