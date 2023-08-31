В Бразилии протестуют коренные народы

Новости Бразилии. Коренные народы протестуют в Бразилии. Свои претензии жители озвучили у здания Верховного суда в столице страны, где состоялась самая масштабная демонстрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство людей вызывает законопроект, который угрожает их исконным территориям. После того как он вступит в силу, жители не смогут претендовать на владение своими землями, если они не были оформлены до даты принятия действующей Конституции Бразилии. Группы коренных народов считают это незаконным и просят Верховный суд защитить их земли.