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ВС России остановили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

31 августа 2023 08:35
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В Запорожской области на подступах к селу Вербовое две ударные группы военнослужащих украинской армии предприняли попытку прорыва линии обороны, но потерпели фиаско. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

Он отметил при этом, что активно идет процесс уничтожения техники западных стран, в то же время ВС России работают качественней и повысили интенсификацию огня по противнику.

Контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях было начато 4 июня. Киев задействовал подготовленные НАТО бригады и западную военную технику, в том числе знаменитые танки Leopard. 

# Международная политика

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